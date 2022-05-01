МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Новые подвиды омикрон-штамма коронавируса могут уклоняться от иммунитета от прошлой болезни человека, сообщает агентство Reuters.

К такому выводу пришли южноафриканские ученые. Они обнаружили, что две новые подлинии варианта Омикрон имеют способность достаточно хорошо уклоняться от антител от более ранней перенесенной инфекции. Поэтому, считают специалисты, эти виды коронавируса способны вызвать новую волну.

Однако эксперты отметили. что эти варианты ковида гораздо менее способны размножаться в крови людей, вакцинированных против COVID-19.