МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Упрощенная процедура выдачи виз с рядом стран Европы отменена, соответвствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Банкам России запрещено направлять ряду стран сведения о клиентах

Согласно закону, приостанавливается упрощённая выдача виз ряду категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

В пояснительной записке отмечается, что закон "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".

Ранее был опубликован указ Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза — меры затронут официальные делегации и журналистов.