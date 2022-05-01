МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Упрощенная процедура выдачи виз с рядом стран Европы отменена, соответвствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, приостанавливается упрощённая выдача виз ряду категорий граждан Евросоюза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.
В пояснительной записке отмечается, что закон "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".
Ранее был опубликован указ Путина "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". В частности, указ приостанавливает норму, по которой владельцы диппаспортов могли въезжать на территорию России без виз. Также указ Путина предполагает отмену ряда пунктов соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам Евросоюза — меры затронут официальные делегации и журналистов.
https://1prime.ru/society/20220501/836802568.html
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