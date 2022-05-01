МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий участие иностранных инвесторов в регулярных перевозках на транспорте на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее согласно закону "О концессионных соглашениях" одной из сторон такого соглашения могли стать иностранные граждане наряду с гражданами РФ. Принятый документ исключает возможность для иностранных инвесторов или российских юрлиц, решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физлица, заключать соглашения о государственно-частном партнерстве в области перевозок. Исключением станут члены Евразийского экономического союза.

Законом уточняется, что объектами концессионного соглашения являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.

Кроме того, предусматривается, что размер регулируемого тарифа на перевозки не может превышать при перевозках по муниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа, при перевозках по межмуниципальным маршрутам – максимальный размер регулируемого тарифа на перевозки по межмуниципальным маршрутам в пределах территории того же субъекта РФ.

Также к полномочиям правительства РФ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП) относится установление примерного соглашения о ГЧП или о МЧП в отношении объекта транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, за исключением метрополитена.

ЗАПРЕТ НЕОБОСНОВАННОГО СБОРА ДАННЫХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который пресекает необоснованный сбор персональных данных потребителей и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, даже если это необязательно. Прежде всего это касается онлайн-магазинов. Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей, подчеркивал Володин.

Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель вправе потребовать объяснить причину и правовые основания отказа.

Документ закрепляет открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяет запрещенные в отношении потребителей действия продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров.

К недопустимым, в частности, относятся условия, которые позволяют таким лицам отказаться исполнения договора или изменить его в одностороннем порядке, ограничивают их ответственность за неисполнение договора, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров. Недопустимыми будут считаться и условия договора, обязывающие при покупке одного товара приобретать другой, а также предусматривающие дополнительные платные работы и услуги без согласия потребителя.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года. При этом положения, устанавливающие перечень недопустимых условий договора, будут распространяться на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ВЕЧНЫХ ОГНЕЙ

Президент России Владимир Путин подписал закон о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, разработанный в целях сохранения и бережного отношения к памяти погибших при защите Отечества, позволит на безвозмездной основе обеспечить бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, которые включены в реестр Минобороны России.

В этих целях документ наделяет правительство РФ полномочием по установлению принципов формирования цены на газ и тарифов на услуги по его транспортировке при газоснабжении в целях обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Он позволит упростить механизм обеспечения бесплатным газом Вечных огней и Огней памяти, и даст возможность обеспечить его подачу для их вечного горения любым поставщикам, а не только "Газпрому", пояснял в начале апреля председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

По данным реестра, который ведет Минобороны, по состоянию на 4 марта в России 2 825 Вечных огней и Огней памяти. Как ранее отмечал Завальный, была инициатива "Газпрома" к 70-летию Великой победы, и сегодня 1 262 Огня памяти и Вечных огней обеспечиваются бесплатным газом, объем которого составляет примерно 20 миллионов кубометров газа в год стоимостью порядка 120 миллионов рублей.