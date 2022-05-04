МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила американские компании, что их могут обязать обнародовать информацию о "прямом или косвенном влиянии" на их бизнес российской военной операции на Украине. В частности, речь здесь идет о последствиях для бизнеса от антироссийских санкций. Эксперт дал прогноз, когда Россия восстановит объемы экспорта нефти

В извещении на сайте SEC говорится, что пока на раскрытии информации настаивает только подразделение комиссии — отдел корпоративных финансов. Он считает, что компаниям необходимо предоставить сведения о:

их зависимости от России, Белоруссии или Украины через операционную деятельность, кадровый состав, инвестиции, оборот ценных бумаг, а также о последствиях санкций;

зависимости от поставок товаров и услуг из России или Украины или из поддерживающих Россию стран;

фактических или потенциальных сбоях в цепочке поставок;

деловых отношениях, связях или активах в России, Белоруссии или на Украине.

В финансовой отчетности также могут потребовать отразить, насколько обесценились активы компании, как изменилась оценка ее товарно-материальных запасов и пришлось ли ей отказаться от какого-либо бизнеса. Отдел SEC может выборочно отправить некоторым компаниям письмо с просьбой предоставить необходимые данные.