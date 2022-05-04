МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Система поддержки семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России, объем расходов на нее в год составит 1,2 триллиона рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. В Кремле рассказали о цене, которую платит Запад за санкции против России

Он поблагодарил главу государства за поручение по созданию целостной системы поддержки семей с детьми.

"В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр также отметил, что выплатой на детей от 8 до 17 лет будут охвачены более пяти миллионов детей, на нее направят порядка 506 миллиардов рублей.

Котяков также рассказал Путину, что перевод на проактивное по одному заявлению предоставление всех мер поддержки, включая уровень субъектов, предполагается к концу 2024 года. До конца 2022 года Минтруд планирует перевести все основные меры социальной поддержки на федеральный уровень.