МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. ЕС предлагает ввести санкции против членов семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также ряда высокопоставленных военных РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники и попавшие в его распоряжение документы.

"Список, который еще нуждается в одобрении европейскими правительствами и может измениться, также включает членов семьи представителя президента (России Владимира) Путина Дмитрия Пескова, а также ряд высокопоставленных военных", — говорится в сообщении агентства.

Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета антироссийских санкций предложит индивидуальные меры против военных РФ, включая тех, кто причастен "к операции в Мариуполе".