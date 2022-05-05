Дипломат заявил о готовности России нанести ответный "удар"
Дипломат Гаврилов: Россия ответит "ударом" на угрозы ее стратегическим интересам
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Россия ответит "ударом" на угрозы стратегического характера, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", на переговорах российская сторона подчеркнула, что "любые угрозы стратегическим интересам России будут встречаться ответно-встречными ударами", и напомнила о заявлении президента РФ Владимира Путина, что решение на этот счет принято.
Дипломат отметил, что в НАТО "горячие головы подостыли" после заявления президента, и что Российская Федерация не преследует цели развязать ядерную войну на Украине. При этом он не исключил, что Запад может организовать провокации на территории Украины, подчеркнув, что Москва к этому готова.
https://1prime.ru/society/20220505/836823203.html
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