МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Россия ответит "ударом" на угрозы стратегического характера, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом сообщает РИА Новости. В МИД России рассказали, каким будет ответ на санкции Запада

Как рассказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24", на переговорах российская сторона подчеркнула, что "любые угрозы стратегическим интересам России будут встречаться ответно-встречными ударами", и напомнила о заявлении президента РФ Владимира Путина, что решение на этот счет принято.

Дипломат отметил, что в НАТО "горячие головы подостыли" после заявления президента, и что Российская Федерация не преследует цели развязать ядерную войну на Украине. При этом он не исключил, что Запад может организовать провокации на территории Украины, подчеркнув, что Москва к этому готова.