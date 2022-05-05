МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Посольство США в Гаване сообщило, что после длительного перерыва возобновило обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы и ожидает расширения консульских услуг в будущем. Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз для стран ЕС

"Мы рады тому, что наше ограниченное возобновление обработки (заявок) на иммиграционные визы в Гаване получило хороший старт. Мы надеемся, что в будущем сможем оформить еще больше иммиграционных виз и продолжим расширять оказание консульских услуг в Гаване", — говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство США возобновило обработку заявок на данный тип виз для кубинцев после перерыва в несколько лет. На протяжении этого периода граждане островного государства, желавшие иммигрировать, были вынуждены лично обращаться для подачи документов в американские миссии в Колумбии и Гаване.