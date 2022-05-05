МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Мошенники в России нашли способ, как обойти блокировку своих сайтов — предлагают зайти на них с помощью VPN-сервисов, а иногда и просят скачать конкретное приложение, что грозит пользователям неприятными последствиями — вплоть до кражи платежных данных, сообщили РИА Новости эксперты проекта по борьбе с мошенничеством "Мошеловка". Россиянам рассказали, как мошенники обманывают с помощью лотерей

В России блокируются тысячи мошеннических ресурсов, в частности за 2021 год доступ по инициативе Банка России был ограничен к 6 тысячам сайтов. В апреле зампредседателя ЦБ Герман Зубарев сообщал, что регулятор начал работу по блокировке мошеннических страниц в социальных сетях.

"Раньше после блокировки они (мошенники — ред.) тратили деньги и время, чтобы раскрутить сайт с другим адресом, а сейчас просто ссылаются на технические трудности и рекомендуют жертве воспользоваться программой, устанавливающей VPN-соединение. Чаще всего схема используется при мошенничествах с форекс-кухнями и криптовалютой", — выяснили эксперты.

Технология VPN позволяет обойти блокировку Роскомнадзора — ограничения ведомства действуют только на территории РФ. При этом подобные сервисы дают возможность обойти блокировки вне зависимо от того, по каким причинам они были установлены. "Наряду с известными соцсетями, признанными экстремистскими организациями, и некоторыми зарубежными СМИ, VPN открывает доступ и к мошенническим сайтам", — пояснили в "Мошеловке".

Кроме того, в некоторых случаях злоумышленники предлагают жертвам установить конкретную программу, обеспечивающую VPN-соединение. "Мы настоятельно не рекомендуем использовать софт из непроверенных источников. Неизвестно, какие дополнительные функции заложены в такие программы. Не исключено, что они могут красть платежные данные или даже перехватывать контроль над устройством пользователя или банковскими приложениями", — предупредили эксперты.