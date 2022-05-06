МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в "агрессивной ядерной риторике", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Посол США обвинил Лаврова в "ядерном шантаже"

"Обвинения нашей страны в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны. Подобные спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на наши шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории", — цитирует посольство Антонова, который дал интервью американскому изданию Newsweek.

"Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию", — добавил он.

Антонов напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, прописаны в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".

"Оно может быть использовано в ответ на применение против России и ее союзников оружия массового уничтожения или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства", — перечислил он.

Антонов заявил, что нынешнее поколение "натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез".

Россия готова возобновить консультации о стратегической стабильности, как только к этому будет готова американская сторона, поставившая диалог на паузу, отметил посол.

"К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы", — цитирует посольство высказывания Антонова, который дал интервью американскому изданию Newsweek.

РФ отвергает обвинения в провоцировании продовольственного кризиса в мире и напоминает, что экспортные возможности страны были ограничены принятыми Западом санкциями, заявил Антонов.

По его словам, обвинения в адрес России в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса "крайне деструктивны".

"Коллеги хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров. Речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора", — приводятся слова Антонова в канале посольства в Telegram.

Он заявил, что "несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей".

"Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны", — подчеркнул Антонов.

"Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников", — заявил он на просьбу оценить слова о влиянии России на ситуацию с продовольствием в мире.