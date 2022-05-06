МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россия призывает ЕС отказаться от "неоколониальных замашек" в свете заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о вхождении всех стран Западных Балкан в Евросоюз. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Призываем Евросоюз отказаться от неколониальных замашек и впредь придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам, к том числе на Западных Балканах", — сообщил он в ходе брифинга.

Таким образом дипломат отреагировал на высказывания немецкого руководства о том, что страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз.

"Понятно, что подобные ни к чему не обязывающие заявления есовцы делают, чтоб приободрить западные балканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса сближения с ЕС. Прискорбно другое — что Германия, как ряд других есовских стран, похоже, основательно позабывших уроки истории, продолжает воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов", — пояснил замдиректора департамента информации и печати МИД России.

Он заметил, что в ЕС "при этом лицемерно обвиняют Россию в попытках установления зон влияния в Европе".