МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мошенники начали делать почтовые рассылки клиентам банков с предложениями проверить, была ли утечка данных платёжных карт или счета, сообщает Банк России. Россиянам рассказали, как мошенники обманывают с помощью лотерей

"Злоумышленники предлагают гражданам проверить, не попали ли данные счета или карты в руки третьих лиц. Для этого человеку присылают по электронной почте или иным способом ссылку на сайт, якобы проверяющий утечку банковских сведений", — говорится в сообщении.

Как только жертва введет на этом сайте свои банковские данные, они оказываются у мошенников, и они смогут похитить деньги со счета, указал ЦБ.

"Никогда не вводите данные своего счета или карты (номер, срок действия, проверочный код с оборотной стороны карты) и персональные данные (данные паспорта, дату рождения, адрес местожительства и другие) на сомнительных сайтах, не переходите по ссылкам из подозрительных электронных писем или смс-сообщений", — предупредил ЦБ.

Регулятор также пояснил, что в принципе не существует сайтов, на которых можно проверить факт утечки банковских сведений.