МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Суд в американском штате Калифорнии отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Трамп: при Байдене США пришлось "умолять о пощаде" Россию и ОПЕК

"Исправленный иск отклонен", — говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.

Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.

Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".