Суд отклонил иск Трампа к Twitter с требованием восстановить его аккаунты в соцсети
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Суд в американском штате Калифорнии отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки.
"Исправленный иск отклонен", — говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.
Помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.
Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как сторонники президента штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения электоральной победы демократа Джо Байдена. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".
https://1prime.ru/society/20220507/836844609.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.