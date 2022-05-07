МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Украинские банки сворачивают свою работу в Херсонской области

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

"Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей", — сказал Стремоусов агентству.

По его словам, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.

"Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России", — сказал Стремоусов.