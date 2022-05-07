МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что освобожденные от украинских националистов регионы Украины останутся под протекторатом России. Крым готовится поставлять газ и электроэнергию на Украину

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

"Будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией. Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, экономическая интеграция освобожденных регионов с Россией позволит в разы сократить время их восстановления и развития.

"Эти регионы со временем станут по своим темпам развития сродни Крыму", — подчеркнул депутат.