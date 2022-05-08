МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Без малого половина населения Германии не хочет жертвовать личными финансами из-за антироссийских санкций, показал опрос аналитического центра Civey для канала Die Welt. Об этом пишут "Известия". Немецкий банкир предсказал Германии волну банкротств

Как продемонстрировало исследование, 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания, причем 46% опрошенных высказались, что не хотят не хотят оплачивать из собственных средств дополнительные расходы, вызванные введением санкций против России.

Также опрос Civey выявил, что 64% жителей ФРГ выступают за введение дополнительных налогов для компаний, которые получают прибыль от конфликта на Украине, — чтобы таким образом эти компании оплачивали санкционную политику Евросоюза. Против этой меры высказались только 27%.