Немцы "проголосовали рублем" против антироссийских санкций
Опрос Die Welt: 46% немцев не хотят жертвовать личными финансами из-за антироссийских санкций
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Без малого половина населения Германии не хочет жертвовать личными финансами из-за антироссийских санкций, показал опрос аналитического центра Civey для канала Die Welt. Об этом пишут "Известия".
Как продемонстрировало исследование, 49% немцев вынуждены экономить из-за роста цен на энергию и продукты питания, причем 46% опрошенных высказались, что не хотят не хотят оплачивать из собственных средств дополнительные расходы, вызванные введением санкций против России.
Также опрос Civey выявил, что 64% жителей ФРГ выступают за введение дополнительных налогов для компаний, которые получают прибыль от конфликта на Украине, — чтобы таким образом эти компании оплачивали санкционную политику Евросоюза. Против этой меры высказались только 27%.
https://1prime.ru/society/20220508/836847872.html
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