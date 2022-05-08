Экс-глава НАТО призвал Швецию и Финляндию вступить в альянс немедленно
Расмуссен: Швеции и Финляндии нужно вступать в НАТО именно сейчас, пока "Путин занят" на Украине
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Швеции и Финляндии нужно вступать в НАТО именно сейчас, пока Россия "занята" военной спецоперацией на Украине, заявил в эфире телеканала CNBC экс-генсек Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить (в НАТО — прим. ред.) именно сейчас, когда Путин занят где-то еще", — заявил Расмуссен.
Вместе с тем он предупредил, что даже если заявки скандинавских стран будут рассматриваться как срочные, процесс вступления в альянс растянется на "несколько месяцев", ведь перед их ратификацией НАТО заявки должны пройти через парламенты 30 стран-членов блока.
https://1prime.ru/society/20220508/836848204.html
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