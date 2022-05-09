Правительство России обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня
Мишустин подписал постановление, которое обнуляет плату за газ для мемориалов Вечного огня
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МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ обнулил плату за газ для мемориалов Вечного огня. Об этом сообщается на сайте правительства.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Решение принято в рамках поручения президента. Такую задачу (президент РФ) Владимир Путин поставил в феврале 2022 года по итогам одного из совещаний с членами правительства", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в апреле Госдума и Совфед приняли закон, который наделил кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Новое постановление закрепляет этот принцип.
"Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажжённый в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо. Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести министерство обороны РФ", — добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/society/20220509/836851017.html
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