МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Кабмин РФ обнулил плату за газ для мемориалов Вечного огня. Об этом сообщается на сайте правительства. Правительство России назначило шестого замминистра энергетики

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое закрепляет обнуление платы за поставки газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Решение принято в рамках поручения президента. Такую задачу (президент РФ) Владимир Путин поставил в феврале 2022 года по итогам одного из совещаний с членами правительства", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в апреле Госдума и Совфед приняли закон, который наделил кабмин полномочиями по определению принципа безвозмездной поставки газа для Вечных огней и Огней памяти. Новое постановление закрепляет этот принцип.

"Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажжённый в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо. Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких захоронений будет вести министерство обороны РФ", — добавляется в сообщении.