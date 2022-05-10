МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых. ABC News: названы самые серьезные угрозы для мировой финансовой системы

"Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин", — говорится в публикации.

Ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис отметила, что несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.

"Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — подчеркнула она.

Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.