Daily Express рассказал об эпидемии, которая угрожает армии США
Daily Express: эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Эпидемия ожирения в США снижает боеготовность американских вооруженных сил, ограничивая число новобранцев. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на исследование ученых.
"Ограничения по весу для американских военных зависят от пола, возраста и роста. Например, новобранец ростом пять футов (полтора метра) в возрасте от 17 до 20 лет должен весить не более 139 фунтов (около 63 кг) для мужчин и 120 фунтов (54 кг) для женщин", — говорится в публикации.
Ученый-диетолог из Медицинского колледжа Университета Кентукки доктор Сара Полис отметила, что несмотря на усилия правительства и Пентагона, ожирение продолжает сказываться на вооруженных силах.
"Это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, ограничивая количество доступных новобранцев и уменьшая количество кандидатов на повторный призыв", — подчеркнула она.
Набору веса способствовало увеличение размера порций и калорийности американских продуктов питания, а также другие факторы. С 60-х годов число новобранцев в армии США, у которых были превышены нормы процентного содержания жира, удвоилось среди мужчин и утроилось среди женщин, заявили исследователи.
https://1prime.ru/society/20220510/836857064.html
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