ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЛАНОВ ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ НЕТ
https://1prime.ru/society/20220511/836863462.html
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В Польше "опасаются" российской нефти
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New York Post: в США растет волна возмущения из-за политики Байдена
Торги
Российский рынок акций растет после негативного старта
Сделка ОПЕК+
Оман планирует придерживаться договоренностей ОПЕК+
Авто
Продажи автомобилей в России упали в апреле
Банки
"Дочки" Сбербанка и ВТБ в Казахстане ищут новых собственников
Газовый вентиль
В Германии предупреждают о жесточайшем кризисе без российского газа
Курсы валют
СМИ: трейдерам советуют не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля
"Зеленый курс"
МЭА ожидает новых рекордов в возобновляемой энергетике
ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПЛАНОВ ВВОДИТЬ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ НЕТ
https://1prime.ru/society/20220511/836863462.html
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