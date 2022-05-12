МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Чаще всего жертвами штамма коронавируса "омикрон" становятся люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков. Иммунолог назвал сроки новых всплесков COVID-19 в России

"Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые патологии, просто люди преклонного возраста. Они, в среднем, болеют более тяжело. Сейчас примером перед нами стал Владимир Жириновский. Он, в общем-то погиб от "омикрона" на фоне большого числа прививок. Но все равно, даже если бы не вакцинировался, он перенес бы "омикрон". Штамм, который вызывает легкое течение, но у него был диабет, и ему было 75 лет", — сказал Петр Чумаков.

По его словам, даже при таких обстоятельствах есть исключения. "Бывает так, что человеку 106 лет. Эта женщина заболела и выздоровела. Не все так тяжело болеют, потому что это еще зависит от генетики. Иммунная система человека очень разнообразная. В иммунной системе принимают участие много разных генов, и они имеют варианты, поэтому один будет болеть тяжело и с последствиями, а другой перенесет болезнь на ногах и не заметит", — сказал профессор.

Если человек не относится к группам рискам, но опасается последствий COVID-19, то лучшим решением для него станет вакцинация, добавил ученый. "Люди, страдающие хроническими заболеваниями, и пожилые должны особенно остерегаться. Прочие же должны просто верить в свою счастливую звезду, что их пронесет. Но, чтобы обезопаситься людям, если они боятся, что заразятся и могут быть серьезные последствия, лучше раз в полгода делать ревакцинацию. В нашем случае это "Спутник". Единственная вакцина, которую я могу рекомендовать из доступных", — заключил Петр Чумаков.