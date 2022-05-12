Решетников заявил об оптимистичной ситуации на российском рынке труда
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В РФ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ, РАЗВИВАЕТСЯ ПО ОПТИМИСТИЧЕСКОМУ СЦЕНАРИЮ — РЕШЕТНИКОВ
https://1prime.ru/society/20220512/836874555.html
Нефть
МЭА ожидает рекордного снижения добычи нефти в России
Экономика в период санкций
Стало известно о нежелании французских компаний "сжигать мосты" с Москвой
Газовый вентиль
Украина отклонила заявку на прокачку газа через "Сохрановку"
Курсы валют
Курс евро упал до 68 рублей впервые за два года
Мировая экономика
Названа последняя надежда для экономик европейских стран
Санкции против РФ
Путин высказался о "близоруких" санкциях Запада
Банки
Сбербанк снижает кешбэк по социально значимым товарам и услугам
Глобальный энергокризис
Немцев предупредили о тяжелых последствиях при отказе от российского газа
Украинский кризис
Война и мир. В США придумали, что делать с Украиной
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В РФ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ, РАЗВИВАЕТСЯ ПО ОПТИМИСТИЧЕСКОМУ СЦЕНАРИЮ — РЕШЕТНИКОВ
https://1prime.ru/society/20220512/836874555.html
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