МИД Латвии: 102 россиянина включили в "черный список" на основании закона об иммиграции
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил, что республика запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, на неопределенный.
Министр написал в Twitter о решении "внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок". "Черный список" был составлен на основании части второй статьи 61 закона об иммиграции.
https://1prime.ru/society/20220513/836888629.html
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