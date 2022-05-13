МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич сообщил, что республика запретила въезд 102 российским гражданам, в том числе известным актерам и режиссерам, на неопределенный. Великобритания внесла в санкционный список ещё 12 россиян

Министр написал в Twitter о решении "внести 102 граждан в список нежелательных лиц, означающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок". "Черный список" был составлен на основании части второй статьи 61 закона об иммиграции.