МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Украина, по самым оптимистичным оценкам, может получить оружия на 10-15 миллиардов долларов в реальном выражении из выделенных США 40 миллиардов на "ленд-лиз", заявил РИА Новости директор "Центра анализа мировой торговли оружием" (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США

"Разумеется, не все эти деньги будут материализованы в конкретные образцы оружия по отпускным ценам американских производителей. От 40-миллиардного пакета, выделенного Вашингтоном на вооружение Украины, поставки реальной техники будут в лучшем случае на сумму 10-15 миллиардов", — сказал он.

По его оценке, из этого объема еще порядка 10-15% по нелегальным схемам Украина реэкспортирует в Африку, на Ближний Восток или в страны Латинской Америки по налаженным каналам через Болгарию или Румынию.

"Во-первых, будет накрутка по цене — ценник конкретно взятого образца вооружения или военной техники, предназначенного для ВСУ, будет выше как минимум в несколько раз. К тому же в ряде поставок будет осуществляться передача не новой техники, а уже произведенных ранее вооружений со складов в США и в Европе, в ряде случаев — с критическими сроками хранения. Или, например, переданы те же вертолеты Ми-17 из "афганского" задела", — пояснил эксперт.

По его словам, "живые" деньги, в первую очередь, получат предприятия американского военно-промышленного комплекса. Поставки с территории США также потребуют страховки, логистики, что еще больше увеличит реальную цену на поставляемые Украине образцы, отметил эксперт.