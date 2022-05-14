МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Появление информации о передаче США разведданных Украине ставит под сомнение уместность нахождения Соединенных Штатов в Совбезе ООН в статусе постоянного члена, считает китайское издание "Жэньминь жибао". Об этом сообщает РИА Новости. Эксперт оценил, сколько Украина реально получит из заявленной помощи США

Издание утверждает, что разведка США "подливает масло в огонь", усугубляя ситуацию на Украине.

"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — отмечают авторы материала.