В Китае сочли неуместным членство США в Совбезе ООН
"Жэньминь жибао": передача разведданных Украине ставит вопрос о членстве США в Совбезе ООН
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Появление информации о передаче США разведданных Украине ставит под сомнение уместность нахождения Соединенных Штатов в Совбезе ООН в статусе постоянного члена, считает китайское издание "Жэньминь жибао". Об этом сообщает РИА Новости.
Издание утверждает, что разведка США "подливает масло в огонь", усугубляя ситуацию на Украине.
"Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития", — отмечают авторы материала.
https://1prime.ru/society/20220514/836891450.html
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