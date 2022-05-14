МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, отметил в материале для газеты The Hill обозреватель Харлан Ульман. Об этом сообщает РИА Новости. Путин призвал поддержать потребительский спрос

Ульман напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин "выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО".

При этом он констатировал, что участники конференции были шокированы энергичностью нападок российского лидера, "но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой".

По мнению Ульмана, президент России счел реакцию западных лидеров на его тезисы неуважительной.

"Как очевидно, Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его слова, что усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России", — резюмировал обозреватель.