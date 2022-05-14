В США пожалели, что Запад не прислушался к Мюнхенской речи Путина
The Hill: Запад напрасно проигнорировал Мюнхенскую речь Путина - это было воспринято как неуважение
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году, отметил в материале для газеты The Hill обозреватель Харлан Ульман. Об этом сообщает РИА Новости.
Ульман напомнил, что на Мюнхенской конференции по безопасности президент России Владимир Путин "выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве "единственного полюса силы" и против расширения НАТО".
При этом он констатировал, что участники конференции были шокированы энергичностью нападок российского лидера, "но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой".
По мнению Ульмана, президент России счел реакцию западных лидеров на его тезисы неуважительной.
"Как очевидно, Путин решил, что США и НАТО проявили неуважение и проигнорировали его слова, что усугубило его растущее негодование по поводу, как он считал, их высокомерного отношения к России", — резюмировал обозреватель.
https://1prime.ru/society/20220514/836892028.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.