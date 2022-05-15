МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. США готовы поддержать мирное соглашение между Москвой и Киевом, при котором Украина выйдет победителем, заявила временная поверенная в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин, передает РБК со ссылкой на телеканал ICTV. Дипломат заявил о готовности России нанести ответный "удар"

"Я бы хотела увидеть дипломатическое решение этого (конфликта — прим. ред.), но очевидно, что не может быть дипломатического решения, при котором Украина проиграет, а Россия победит. Это неприемлемый вариант окончания этой односторонней агрессии", — сказала Квин, после чего выразила желание, чтобы стороны достигли мирового соглашения, которое было бы приемлемым для Украины.

"Если оно будет таким, то США его поддержат", — заявила она.