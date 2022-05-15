МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Соединенные Штаты опустились до уровня "дефектной демократии", поэтому их не поддерживают многие страны, говорится в статье американского издания Foreign Policy. Об этом сообщает РИА Новости. Байден выразил обеспокоенность тем, что у России якобы "нет выхода"

Издание утверждает, что в глазах большей части мира "читающая другим нравоучения Америка — это серьезно занедужившая демократия, которой сначала надо исцелиться самой".

По мнению авторов Foreign Policy, именно в этом кроется причина того, что большинство государств отказались поддержать Соединенные Штаты и выступить против России в украинском кризисе.

Таким образом издание отреагировало на саммит США — АСЕАН, который прошел в Вашингтоне 12-13 мая. В ходе форума большинство стран дали понять, что намерены занимать нейтральную позицию в конфликте на Украине.