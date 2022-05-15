МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, считает постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Госкомитет обороны ДНР издал постановление в отношении банков Украины

"По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России", — сказал Мурадов РИА Новости.

Постпред подчеркнул, что аналогичный путь воссоединения с Россией в свое время прошел Крым. При этом, по его мнению, проводить референдумы в освобожденных регионах до полного прекращения спецоперации и денацификации Украины пока преждевременно.

"Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками", — подчеркнул Мурадов.