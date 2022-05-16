В Мариуполе восстановили электроснабжение и подачу воды
В Мариуполе восстановили электроснабжение и подачу воды, нарушенные с середины марта
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в Мариуполе, также в городе восстанавливают подачу воды, рассказала РИА Новости местная жительница.
Электро- и водоснабжение в Мариуполе было нарушено с середины марта.
По словам местной жительницы, свет в городе дали накануне. "Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем… Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом", — сказала она.
https://1prime.ru/society/20220516/836898933.html
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