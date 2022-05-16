МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Электроснабжение восстановили в Мариуполе, также в городе восстанавливают подачу воды, рассказала РИА Новости местная жительница.

Электро- и водоснабжение в Мариуполе было нарушено с середины марта. Постпред при Евросоюзе рассказал о графике спецоперации на Украине

По словам местной жительницы, свет в городе дали накануне. "Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем… Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом", — сказала она.