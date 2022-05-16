МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать российский Калининград, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание DoRzeczy. Польша готова отказаться от своего участка газопровода "Ямал – Европа"

По словам Шереметьева, демилитаризацию и переименование города необходимо осуществить, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

"Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно", — заявил он.

Это заявление прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, предположив, что в Польше идет "война за политическое наследие Качиньского".

"И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами", — сказал губернатор. По его словам, Польша может изменить риторику, после того как ощутит на себе отсутствие российских газа, угля и других необходимых товаров.