МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы на Украине имеют превосходство и на земле, и в воздухе, заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Daily Express рассказал об эпидемии, которая угрожает армии США

Генерал предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России.

"Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", — процитировало его немецкое издание.

Также Вад заявил, что Украина не сможет вернуть себе Донбасс военным путем, и именно Россия сейчас определяет ход событий на востоке Украины.