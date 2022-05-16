МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы на Украине имеют превосходство и на земле, и в воздухе, заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Генерал предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России.
"Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", — процитировало его немецкое издание.
Также Вад заявил, что Украина не сможет вернуть себе Донбасс военным путем, и именно Россия сейчас определяет ход событий на востоке Украины.
https://1prime.ru/society/20220516/836900008.html
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