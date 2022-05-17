МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Экстренные службы сообщили о горном ударе на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих. Гайский ГОК опроверг информацию о взрыве на шахте в Оренбургской области

По данным собеседника РИА Новости, удар произошел на глубине 294 метра из-за подвижки грунта. На поверхность выводят 252 рабочих. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.