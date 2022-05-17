2022-05-17T12:29:00+03:00
2022-05-17T12:36:41+03:00
2022-05-17T12:29:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220517/836912843.html
На руднике в Кузбассе произошел горный удар
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экстренные службы сообщили о горном ударе на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих. По данным собеседника РИА Новости, удар... ПРАЙМ, 17.05.2022
общество , экономика, промышленность, новости, россия, происшествие, кузбасс
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/22/833102240.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/22/833102240.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/22/833102237.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/22/833102237.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/22/833102234.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83310/22/833102234.jpg
https://1prime.ru/society/20220423/836736404.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Экстренные службы сообщили о горном ударе на Таштагольском руднике в Кемеровской области, на поверхность выводят более 250 рабочих.
По данным собеседника РИА Новости, удар произошел на глубине 294 метра из-за подвижки грунта. На поверхность выводят 252 рабочих. По предварительной информации, пострадавших и обрушений в руднике нет.