МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мошенники начали использовать новые схемы кражи денег и данных Apple ID под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes, сообщает компания по кибербезопасности Group-IB. Эксперт рассказал, установит ли Apple новый разъем на iPhone

Ранее Apple отключила возможность оплаты в своих сервисах Apple Store и iTunes с помощью российских карт Visa и MasterCard. Также для жителей России была отключена возможность пользоваться сервисом оплаты Apple Pay.

"Group-IB предупреждает о появлении новых мошеннических схем для кражи денег, данных банковских карт и учетных записей Apple под предлогом оплаты и использования сервисов Apple Store, Apple Pay и iTunes", — говорится в сообщении компании.

"Например, сейчас скамеры (мошенники – ред.) активно предлагают пользователям пополнить счет в Apple Store и iTunes с помощью специальных виртуальных карт на суммы в 1 тысячу рублей, 2,5 тысячи рублей, 5 тысяч рублей, 5,5 тысячи рублей и 6 тысяч рублей", — предупреждают эксперты.

Мошенники уверяют, что карты App Store & iTunes Gift Card дают возможность пополнить счет аккаунта и приобрести якобы "любой виртуальный контент в абсолютно всех цифровых магазинах Apple в России": приложения и игры в App Store, музыку и фильмы в iTunes Store, книги в iBook Store.

"Для совершения покупки кода необходимо ввести лишь электронную почту, а при оплате — данные банковской карты. Однако, поскольку форма оплаты является фишинговой, все данные и деньги попадут в карман злоумышленников", — предупреждает Group-IB.

Компания выяснила, что злоумышленники также предлагают владельцам iPhone вернуть возможность расплачиваться за товары и услуги с помощью Apple Pay. Для этого жертве отправляют фишинговую ссылку на "сервис iCloud" и, если пользователь ввел на фейковом ресурсе свои данные Apple ID, аферисты могут получить доступ к iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.