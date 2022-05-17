МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты". АЕБ выступила против долгосрочной легализации параллельного импорта

"В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", — отметил Шадаев.

В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.

Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.