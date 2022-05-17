Шадаев сказал, сколько из уехавших из России после 24 февраля вернулись
Шадаев рассказал, что около 80% россиян, выехавших из России после 24 февраля, вернулись
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Около 80% граждан России, выехавших из страны после начала спецоперации, приехали обратно после 15 мая, значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты, рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты".
"В конце прошлой недели Минцифры России получило анализ операторов связи по симкартам, сколько уехало и сколько из них вернулось с момента начала спецоперации. Цифры обнадёживающие. Около 80% симкарт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну. Айтишники составляют значимую часть этой аудитории", — отметил Шадаев.
В марте глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что IT-специалисты в конце февраля-начале марта в большом количестве покидали Россию.
Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку.
https://1prime.ru/society/20220517/836914366.html
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