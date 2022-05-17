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2022
https://1prime.ru/society/20220517/836914703.html
Недельные расходы россиян и средний чек выросли за период с 9 по 15 мая
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https://россиясегодня.рф
. Недельные расходы россиян за период со 9 по 15 мая выросли на 2,7%, средняя стоимость одной покупки — на 2,2%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "В период с... ПРАЙМ, 17.05.2022
общество , потребрынок, бизнес, экономика, новости, расходы, средний чек, покупки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период со 9 по 15 мая выросли на 2,7%, средняя стоимость одной покупки — на 2,2%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".
"В период с 9 по 15 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,7% по сравнению с предшествующей неделей. Индекс недельных расходов составил 5 407 рублей", — говорится в сообщении.
В годовой динамике расходы выросли на 3,4%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 313 рублей) индекс недельных расходов выше на 1,8%, или 94 рубля.
"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,2%. Средняя стоимость одной покупки составила 686 рублей", — говорится в материалах исследования.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8,9%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (659 рублей) недельный чек оказался выше на 4,1%.