МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период со 9 по 15 мая выросли на 2,7%, средняя стоимость одной покупки — на 2,2%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". На курьих ножках: как вас может разорить покупка домика в деревне

"В период с 9 по 15 мая средние недельные расходы россиян увеличились на 2,7% по сравнению с предшествующей неделей. Индекс недельных расходов составил 5 407 рублей", — говорится в сообщении.

В годовой динамике расходы выросли на 3,4%. При этом относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 313 рублей) индекс недельных расходов выше на 1,8%, или 94 рубля.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,2%. Средняя стоимость одной покупки составила 686 рублей", — говорится в материалах исследования.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 8,9%. По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (659 рублей) недельный чек оказался выше на 4,1%.