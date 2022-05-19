МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Спецоперация России на Украине явилась следствием провокации НАТО, уверены во Франции. Об этом сообщает газета The Times.

В статье автор ссылается на слова бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина. Тот заявлял, что ответственность за украинский кризис лежит на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзниках. СМИ сообщили о намерении США лишить Россию прибыли от нефти

"Североатлантический альянс под руководством США спровоцировал российского лидера Владимира Путина начать спецоперацию. Сказались и те унижения, которые Москва испытывает по отношению к себе с 1990-х годов", отметила The Times.

Как указал профессор Сорбонны и специалист по истории США Андре Каспи, НАТО усиливается за счет Евросоюза. А вот американская промышленность зарабатывает не один миллиард долларов на поставках вооружений. Таким образом, для Соединенных Штатов этот конфликт в Европе оказался "великолепным бизнесом", сказал профессор.

В итоге издание резюмировало, что во Франции складывается общее мнение, согласно которому России стоит предложить достойный выход из текущего положения.