МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция все больше напоминает ОРЗ, заявил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Гинцбург назвал оптимальное сочетание вакцин для защиты от COVID-19

По его словам, с тех пор, как коронавирус массово распространился при штамме "омикрон", ситуация стала напоминать обычные проблемы с острыми респираторными заболеваниями — ОРЗ болеют много людей и легко, в основном все поправляются. "С COVID-19 сейчас примерно та же история. В основном регистрируется "омикрон", за пять дней средний человек поправляется", – пояснил врач.

Он отметил, что диагностику ОРЗ тоже можно проводить с помощью тестирования, существует даже прививка от одного из видов этой группы заболеваний.

"Одним из основных возбудителей ОРЗ является аденовирус, на него можно сдавать тест, против него даже есть вполне эффективная прививка", – отметил Хухрев.

Однако в тех случаях, когда вирусная инфекция распространяется среди большого количества людей, но не приводит к тяжелому заболеванию, в массовом тестировании нет смысла — поэтому и результаты ПЦР-теста на коронавирус уже нет необходимости требовать повсеместно, уточнил он.

"Когда болели сравнительно мало и тяжело, был прямой смысл массового ПЦР-тестирования, чтобы предохранить других, сейчас смысла проверять всех нет", – полагает Хухрев.

Врач назвал условие, при котором может возникнуть необходимость в ужесточении противоэпидемических мер и возвращении к массовому ПЦР-тестированию на коронавирус.

"Прежде всего, должно вырасти не количество заболевающих, а количество госпитализируемых и умирающих от COVID-19. Если мы увидим, что люди снова стали тяжело болеть, стали попадать с дыхательной недостаточностью в больницы, стали от этого погибать", — сказал Хухрев.

По данным Минздрава, в России COVID-19 болеют примерно 100 тысяч человек. При этом, по словам врача, сейчас смертность все ниже. Если станет видно, что снова начало расти количество смертей от коронавируса, это будет сигналом, что пришел новый вариант вируса. В этом случае "пора подумать, насколько это представляет реальную угрозу, подумать об ограничениях, возможно, вернуться к массовому тестированию", заключил Хухрев.