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2022-05-24T11:04:39+03:00
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https://1prime.ru/society/20220524/836967976.html
Продолжительность жизни в мире сократилась за время пандемии COVID-19
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. Продолжительность жизни в мире сократилась на два года во время пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ... ПРАЙМ, 24.05.2022
общество , новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Продолжительность жизни в мире сократилась на два года во время пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы при потеряли два года продолжительности жизни в мире", — сказала она на IV Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".
Согласно её презентации, продолжительности жизни в мире во время пандемии снизилась впервые с 1950 года, опустившись ниже 71 года с 72,5 лет. —0-