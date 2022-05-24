МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Продолжительность жизни в мире сократилась на два года во время пандемии, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы при потеряли два года продолжительности жизни в мире", — сказала она на IV Международном конгрессе "Health age. Активное долголетие".

Согласно её презентации, продолжительности жизни в мире во время пандемии снизилась впервые с 1950 года, опустившись ниже 71 года с 72,5 лет. —0-