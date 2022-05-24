МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Москва запретила въезд в страну 154 членам Палаты лордов британского парламента в качестве ответа на решение Лондона о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации России. Энергорегулятор Британии сообщил о росте ценового порога на свет и газ

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД России.

"Указанные лица, которым отныне закрыт въезд в нашу страну, внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики, использовали свой авторитет для нагнетания антироссийской истерии в Великобритании, потворствовали русофобскому политическому курсу правительства британских консерваторов", — указывается в документе. В нем заключается, что "работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена".