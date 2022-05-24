МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минобрнауки РФ подтвердило намерение выйти из Болонского процесса, сообщила пресс-служба Минобрнауки РИА Новости. Госдума одобрила внешнее управление компаниями, уходящими из России

"К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба.

Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне — 154. Специальностей было 125, стало 124.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на присоединение России к нему, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.

КОММЕНТАРИЙ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

Минпросвещения РФ готово взаимодействовать с Минобрнауки РФ по переходу на специалитет как основой формат подготовки в вузе, сообщила РИА Новости пресс-служба Минпросвещения.

Минпросвещения привлекло профессиональное сообщество и сформировало программу "Ядро высшего педагогического образования" — это единые принципы и подходы к подготовке педагогических кадров и опора в этой программе сделана именно на специалитет, сообщает пресс-служба министерства просвещения.

"Министерство просвещения РФ считает, что отказ от Болонской системы и переход на программы специалитета способен усилить качество подготовки педагогов по всей стране. Минпросвещения готово взаимодействовать с Минобрнауки по переходу на специалитет как основой формат подготовки. Само "Ядро" готово к внедрению в педагогических вузах уже с 1 сентября 2022 года", — говорится в сообщении.

Педагогическая высшая школа долгие годы опиралась на специалитет как на классический проверенный формат, который с одной стороны давал будущим педагогам полноту предметных знаний, с другой — позволял наполнить программу теми навыками, которые актуальны и соответствуют вызовам времени.

В министерстве отметили, что с переходом на Болонскую систему по модели "бакалавриат — магистратура" исчезли специальности и исчезло указание на конкретную квалификацию, что создало определенные трудности на рынке труда. Например, квалификация "бакалавр/магистр педагогического образования" никак не соотносилась с конкретной профессией "учитель предмета".