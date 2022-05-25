МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Необходимость ухода от Болонской системы образования в России назрела — за время ее существования существенно ухудшилось качество подготовки выпускников, заявил агентству "Прайм" ректор Санкт-Петербургского Горного университета Владимир Литвиненко. Однако полностью ломать систему нецелесообразно, считает он.

Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.

"Наша страна присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, после чего отечественная высшая школа и была разделена на два уровня — бакалавриат и магистратуру. Это было сделано якобы для интеграции России в единое европейское образовательное пространство. И признания наших дипломов за рубежом, прежде всего, в ЕС и США", — напомнил он.

Однако ничего подобного не случилось, хотя времени у наших западных партнёров для того, чтобы сдержать своё обещание, было предостаточно. Более того, отказ от классической системы подготовки кадров в высших технических учебных заведениях, доказавшей свою полную состоятельность во времена Советского Союза, привёл к падению качества выпускников и дефициту квалифицированных инженеров, указал он.

"Вывод очевиден: существуют все предпосылки для того, чтобы модернизировать систему.

В то же самое время полностью ломать её и ставить целью мгновенный выход из Болонского процесса, нецелесообразно", — считает Литвиненко.

Любые революционные решения и действия могут негативно сказаться на некоторых вузах, многие из которых за 19 лет адаптировались к существующим стандартам. Их резкая смена, пусть даже в благих целях, может оказаться для них болезненной. Наша задача найти оптимальную парадигму эволюционного развития, заключил ректор.