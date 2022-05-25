МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. России не следует торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Кудрин признал тщетность попыток избежать спада экономики в этом году

"Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", — указал чиновник, выступая с отчетом в Госдуме. Кудрин подчеркнул, что эти же стандарты применяются в азиатских странах.

Ранее в Министерстве образования и науки объявили о решении России отказаться от Болонской системы образования и начать разработку собственной "уникальной" модели высшего образования.

По мнению Кудрина, Россия также должна сохранить действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. "Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества", — отметил чиновник.