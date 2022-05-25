Кудрин прокомментировал выход России из Болонской системы
Кудрин: Россия должна сохранить действующие соглашения и стандарты, в том числе образовательные
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. России не следует торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", — указал чиновник, выступая с отчетом в Госдуме. Кудрин подчеркнул, что эти же стандарты применяются в азиатских странах.
Ранее в Министерстве образования и науки объявили о решении России отказаться от Болонской системы образования и начать разработку собственной "уникальной" модели высшего образования.
По мнению Кудрина, Россия также должна сохранить действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. "Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества", — отметил чиновник.
https://1prime.ru/society/20220525/836980041.html
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