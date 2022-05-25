МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В России удалось замедлить темпы снижения рождаемости, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин заявил о повышении прожиточного минимума и МРОТ

"За последние два года нам удалось затормозить снижение суммарного коэффициента рождаемости, то есть количество рождённых детей, которое приходится на одну женщину. Наверное, нам пока нечем похвастаться, это 1,51%, но тем не менее темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили", — сказала Голикова на заседании президиума Государственного совета.

Она также добавила, что число рождений третьих и последующих детей в РФ выросло на 6,6%, меры по поддержке семей работают.

"У нас возросло достаточно прилично, на 6,6%, количество рождений третьих и последующих детей. То есть те меры, которые мы с вами принимали, и которые мы продолжаем принимать по поддержке семей, они работают. Безусловно, мы каждый раз анализируем эффективность той или иной меры, но сейчас ответственно можно сказать, что меры, которые были предложены вами, на самом начальном этапе, продлены в 2017 году, затем в 2019 году, они имеют сегодня свой эффект и влияют на репродуктивное поведение семей", — сказала Голикова на заседании президиума Государственного совета.