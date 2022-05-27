МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Между США, Европой и Украиной через три месяца после начала российской спецоперации наметились расхождения в том, как они определяют "победу" и какие шаги следует предпринимать. Об этом сообщает американская газета New York Times. Financial Times: Еврокомиссия готовит план Б для жизни без газа из России

Издание подчеркивает, что в последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры обеих партий в США призывали к победе на Украине, однако "прямо под поверхностью скрываются настоящие разногласия по поводу того, как это будет выглядеть и имеет ли "победа" одинаковое определение в США, Европе и, что, возможно, наиболее важно, на Украине".

New York Times пишет, что "после трех месяцев заметного единства… примечательны появляющиеся расхождения во взглядах по поводу того, что делать дальше".

Как отмечается, в основе разногласий лежат споры о том, следует ли "положить конец тридцатилетнему проекту по интеграции России". При этом, по мнению издания, расхождения во мнениях относительно целей конфликта на Украине открыто проявились на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе. В частности, газета напоминает о заявлениях экс-госсекретаря США Генри Киссинджера насчет урегулирования украинского вопроса.

"Разные цели, конечно, еще больше усложняют определение того, как будет выглядеть победа… И они предвещают предстоящие споры по поводу того, какую позицию займут (Владимир) Зеленский и его западные союзники, если в конечном итоге начнутся переговоры о прекращении конфликта", — отмечает газета.