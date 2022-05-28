Путин разрешил россиянам получать ИНН через портал госуслуг
Путин подписал закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через Госуслуги
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам вставать на учет в налоговых органах через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, граждане смогут направить соответствующее заявление в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган сможет направить такому заявителю ИНН в электронной форме через госуслуги.
Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Они должны вступить в силу с 1 декабря текущего года.
Напомним, что сегодня физлица могут подать заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через официальный сайт ФНС, но для получения ИНН им необходимо лично посетить налоговую.
https://1prime.ru/society/20220528/837010179.html
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