МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам вставать на учет в налоговых органах через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин увеличил объем бюджетных кредитов для регионов в 2022 году

Согласно документу, граждане смогут направить соответствующее заявление в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган сможет направить такому заявителю ИНН в электронной форме через госуслуги.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Они должны вступить в силу с 1 декабря текущего года.

Напомним, что сегодня физлица могут подать заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через официальный сайт ФНС, но для получения ИНН им необходимо лично посетить налоговую.