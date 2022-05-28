МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России ввели штраф за принуждение к передаче личных данных

Так, штраф за учинение пожаров для граждан вырастет в 10 раз и составит от 15 до 30 тысяч рублей (раньше от 1,5 до 3 тысяч). Для должностных и юридических лиц штраф станет в два раза больше — от 20 до 40 тысяч и от 100 до 400 тысяч соответственно.

Аналогично вырастет и штраф за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека: для граждан до 50 тысяч рублей (было 5 тысяч), для должностных лиц — 100 тысяч (было 50 тысяч), для юридических лиц — от 1 до 2 миллионов.

Кроме того, ужесточаются наказания за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы возле леса, а также защитных и лесных насаждений, не отделенных противопожарной полосой. Теперь штраф для граждан составит от 30 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.