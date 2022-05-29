МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден солгал о своем зачислении в Военно-морскую академию в 1965 году, выступая перед выпускниками этой академии в Аннаполисе, пишет New York Post. Об этом сообщает Lenta.ru. Байден освободил поставки стали из Украины от повышенной пошлины на год

Как заявил Байден, его зачисление в Военно-морскую академию одобрил сенатор Калеб Боггс, однако он решил отказаться от этого предложения и поступить в Делавэрский университет, чтобы посвятить себя политической деятельности.

"Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные кампании и президентство", — отметили авторы New York Post.

Как подчеркивают в издании, в подробной автобиографии Байдена 2008 года "Сдержать обещания. В жизни и политике" тоже не рассказывается о зачисление в Военно-морскую академию.

Автор материала упомянул и другие нестыковки. Так, в 1965 году 23-летний Джо Байден уже стал бакалавром в Делавэрском университете, а Военно-морская академия не принимает на обучение выпускников других заведений.