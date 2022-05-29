МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Позиция украинского президента Владимира Зеленского по членству в НАТО и в отношении конфликта на Донбассе привели к началу спецоперации России на Украине, заявил в беседе с Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА Новости. Япония запрещает экспорт в Россию 3D-принтеров

По словам экс-премьера, военных действий можно было избежать, "если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке".

При этом Абэ отметил, что изменить позицию президента Украины по этим вопросам было бы очень сложно, Зеленский наверняка не послушал бы даже президента США Джо Байдена.