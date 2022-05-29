МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Из-за засухи власти Франции  ввели в 24 департаментах (регионах) страны особое положение по использованиюпресной воды, сообщает издание  Le Figaro со ссылкой на министерство экологического перехода.

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Отмечается, что засуха возникла в результате рекордно жаркого мая в Европе.

24 департамента Франции объявили об особом положении относительно использования пресной воды.

В затронутых засухой регионах власти ввели ограничительные меры, в том числе:

  • запрет на заполнение бассейнов водой,
  • мойку автомобилей,
  • полив садов.

Такие меры были введены в восьми департаментах Франции еще в середине апреля этого года. Как заявляла премьер-министр Франции Элизабет Борн, в 2022 году засуха началась очень рано, в связи с этим страна выделит 400 миллионов евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.