Во Франции ввели ограничения на расход воды из-за засухи
Власти Франции ограничивают расход пресной воды для населения из-за засухи
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Из-за засухи власти Франции ввели в 24 департаментах (регионах) страны особое положение по использованиюпресной воды, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на министерство экологического перехода.
Отмечается, что засуха возникла в результате рекордно жаркого мая в Европе.
24 департамента Франции объявили об особом положении относительно использования пресной воды.
В затронутых засухой регионах власти ввели ограничительные меры, в том числе:
запрет на заполнение бассейнов водой,
мойку автомобилей,
полив садов.
Такие меры были введены в восьми департаментах Франции еще в середине апреля этого года. Как заявляла премьер-министр Франции Элизабет Борн, в 2022 году засуха началась очень рано, в связи с этим страна выделит 400 миллионов евро для помощи животноводам, которые будут испытывать проблемы с кормами для скота.
https://1prime.ru/society/20220529/837014726.html
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